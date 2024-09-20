Создатели Dead Cells показали 15 минут геймплея новой игры — молниеносного роглай...

Создатели Dead Cells показали 15 минут геймплея новой игры — молниеносного роглайт-экшена WindblownРазработчики из французской студии Motion Twin, наиболее известной по Dead Cells, устроили геймплейную демонстрацию альфа-версии своего стремительного кооперативного роглайт-экшена Windblown.
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