Daily Moscow

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Киев приостановил набор наемников после удара российских войск

Киев приостановил набор наемников после удара российских войск

Киев приостановил набор наемников после удара российских войск. Как сообщают «Известия», Украина приостановила набор добровольцев в Интернациональный легион территориальной обороны ввиду ликвидации российской армией около 180 иностранных наемников.

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