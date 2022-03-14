Киев приостановил набор наемников после удара российских войск. Как сообщают «Известия», Украина приостановила набор добровольцев в Интернациональный легион территориальной обороны ввиду ликвидации российской армией около 180 иностранных наемников.
Киев приостановил набор наемников после удара российских войск. Как сообщают «Известия», Украина приостановила набор добровольцев в Интернациональный легион территориальной обороны ввиду ликвидации российской армией около 180 иностранных наемников.
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