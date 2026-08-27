Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

149 подписчиков

ОДК и РГАТУ расширяют сотрудничество по подготовке специалистов для газотурбинного машиностроения

ОДК и РГАТУ расширяют сотрудничество по подготовке специалистов для газотурбинного машиностроения

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация «ОДК Инжиниринг» и «ОДК-Сатурн» (входят в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха) подписали соглашения о сотрудничестве с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии