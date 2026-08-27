ОДК и РГАТУ расширяют сотрудничество по подготовке специалистов для газотурбинного машиностроения

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация «ОДК Инжиниринг» и «ОДК-Сатурн» (входят в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха) подписали соглашения о сотрудничестве с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П.
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