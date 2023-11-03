Намибия не будет подписывать соглашение о партнерстве с ЕС

Соглашение о партнерстве с Европейским Союзом из-за его нынешнего содержания, многие из положений которого противоречат конституции Намибии, правительство подписывать не будет, заявила в среду министр международных отношений Нетумбо Нанди-Ндайтва, 2 октября сообщает газета Namibian Sun.