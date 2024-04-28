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Реактивная артиллерия громит командные пункты ВСУ на южно-донецком направлении (ВИДЕО)

Реактивная артиллерия громит командные пункты ВСУ на южно-донецком направлении (ВИДЕО)

На южно-донецком направлении наша реактивная артиллерия громит командные пункты противника.  Расчет 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ночью уничтожил командный пункт ВСУ.

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