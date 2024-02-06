В Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю грузового автомобиля, попавшему в сложную дорожную ситуацию

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Балашовский» старший инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Андрей Курбанов и инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Антон Бессонов утром 3 февраля во время патрулирования на автотрассе Тамбов - Волгоград - Астрахань помогли водителю автофургона, остановившегося на обочине дороги на ночлег.