Вся власть Екатеринбурга не смогла справиться с одним отпрыском мигрантов, и предпочла уволить учительницу, которой он угрожал насилием

Точка зрения Представьте ситуацию: вы приходите на работу, чтобы учить детей, а вместо этого становитесь мишенью для травли, угроз и откровенного хамства.
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Всех причастных с администрации к стенке и под расстрел! Это госизмена!
спасибо власти
власть может поставить черножопых ублюдков на место, но у власти другие цели, к сожалению
Министр образования до сих пор еще на своем посту?