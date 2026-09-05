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Вся власть Екатеринбурга не смогла справиться с одним отпрыском мигрантов, и предпочла уволить учительницу, которой он угрожал насилием

Вся власть Екатеринбурга не смогла справиться с одним отпрыском мигрантов, и предпочла уволить учительницу, которой он угрожал насилием

Точка зрения Представьте ситуацию: вы приходите на работу, чтобы учить детей, а вместо этого становитесь мишенью для травли, угроз и откровенного хамства.

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