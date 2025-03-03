ФСБ ликвидировала уроженца Средней Азии за подготовку теракта в метро и синагоге

По данным Центра общественных связей ФСБ, террорист имел гражданство России.В Центре общественных связей ФСБ сообщили о ликвидации участника террористического сообщества, который готовил взрывы в московском метро и в синагоге в Подмосковье.
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