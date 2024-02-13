БЕЗ ХАРЬКОВА НИКАК - ЗАЧИСТКА НАЧАЛАСЬ: ПАРТИЗАНЫ НЕ ЗРЯ ШЕПТАЛИ В ОЖИДАНИИ РУССКИХ

Natalija Osminina

Не будет СВО брать Харьков. Если оттуда по-прежнему будет стрелять Пэтриот по Белгороду, то Россия отбомбиться по Харькову. Так что харьковчан обрадовать нечем. А то, что СВО активно продвигается на север по Харьковсой области - так это идет замыкание флангов для окружения Краматорска и Славянска. Потому что первое, что надо сделать- освободить 4 российские области Харьков туда не вошел.