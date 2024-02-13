О том, что Харьков на уровне администрации давно готовится к сдаче, инсайдеры говорили давно. Там вовсю делят "нажитое", а если быть совсем честными, награбленное.
БЕЗ ХАРЬКОВА НИКАК - ЗАЧИСТКА НАЧАЛАСЬ: ПАРТИЗАНЫ НЕ ЗРЯ ШЕПТАЛИ В ОЖИДАНИИ РУССКИХ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Не будет СВО брать Харьков. Если оттуда по-прежнему будет стрелять Пэтриот по Белгороду, то Россия отбомбиться по Харькову. Так что харьковчан обрадовать нечем. А то, что СВО активно продвигается на север по Харьковсой области - так это идет замыкание флангов для окружения Краматорска и Славянска. Потому что первое, что надо сделать- освободить 4 российские области Харьков туда не вошел.
Ответить
3 час.
Vladimir Lioubimcev
ВЕСЬ юго-восток бывшей украины должен стать российским.
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Что значит ДОЛЖЕН СТАТЬ? Раз он значится российским- значит будет. Тут без вопросов. А вот Николаев и Одесса, видимо, чуть попозже.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии