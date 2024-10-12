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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко отыграла у Гауфф сет и три брейка и третий раз вышла в финал в Ухане

Соболенко отыграла у Гауфф сет и три брейка и третий раз вышла в финал в Ухане

Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила №4 Коко Гауфф в полуфинале в Ухане – 1:6, 6:4, 6:4. Счет в личных встречах стал 4:4.

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