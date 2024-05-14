Гол Кузнецова и передача Орлова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

«Каролина» во второй раз кряду обыграла «Рейнджерс» и сократила отставание в серии до минимума. В ночь на 14 мая в Нью-Йорке завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз».