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Калужские новости

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Мужчина наехал на судебных приставов, пытаясь помешать аресту фургона в Калужской области

Мужчина наехал на судебных приставов, пытаясь помешать аресту фургона в Калужской области

Мужчина сел за руль своего фургона ГАЗ-2705 и совершил наезд на приставов, которые приехали арестовать его автомобиль за долги.

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