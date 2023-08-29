Взяла старую рубашку у мужа, вырезала круг с помощью крышки и пошила красоту на осень

Из ненужных рубашек можно сшить множество полезных вещей! Предлагаем вам одну из таких идей. Даже выкройка не нужна: только крышка от кастрюли и немного фантазии! Приложите крышку к рубашке, дополнительно линейкой отступите 4 см, вырежьте круг.