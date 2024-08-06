Фальков назвал принципиальное требование к изучению истории в вузах

Изучение истории должно вестись в аудитории и с участием преподавателя. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал на расширенном заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки 6 августа.
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