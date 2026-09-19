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Царьград

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Волков обвинил Центр видеоанализа КХЛ в краже гола у «Трактора»

Волков обвинил Центр видеоанализа КХЛ в краже гола у «Трактора»

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Алексей Волков прокомментировал работу судейской бригады в прошедшем матче против московского «Спартака».

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