Минобороны РФ: в Лаосе стартовали российско-лаосские военные учения

В Лаосе открылись совместные российско-лаосские военные учения. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-лаосского учения «Ларос-2022»», - передают в ведомстве.
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