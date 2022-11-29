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Минобороны РФ: в Лаосе стартовали российско-лаосские военные учения

Минобороны РФ: в Лаосе стартовали российско-лаосские военные учения

В Лаосе открылись совместные российско-лаосские военные учения. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-лаосского учения «Ларос-2022»», - передают в ведомстве.

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