Клуб Сорокина в НХЛ даст фанатам создать один из комплектов формы

«Айлендерс» объявили о запуске необычной кампании.«Айлендерс» объявили о запуске необычной кампании.Клуб НХЛ из Нью-Йорка даст болельщикам команды возможность создать дизайн третьего комплекта формы на сезон-2027/28.
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