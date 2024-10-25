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Врач Янг назвала овощ для укрепления сосудов

Врач Янг назвала овощ для укрепления сосудов

Сердечно-сосудистая система требует особого внимания. Свежая свёкла и разнообразные блюда из этого корнеплода представляют собой недорогой и богатый источник множества питательных веществ, как сообщает эндокринолог Екатерина Янг.

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