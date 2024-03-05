Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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5 миллиардов за Коломойского

5 миллиардов за Коломойского

Российский суд взыскал в доход государства активы олигарха-укронациста Бени Коломойского — недвижимость в Москве, 500 земельных участков в России на ₽6 млрд и стоимость долей в компаниях на ₽5,1 млрд.

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Комментарии
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Татьяна Ермолова
Почему так долго ждали?
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7 час.
Александр Чумак
Беня, небесная кара вместе с русским солдатом пришла за &quot;долгом&quot; и твоей жизнью!. Украинский народ, за то что ты сделал с государством Украина, тебе пасть порвет?!!!.👍😱☠️💀👌😈👺😡😎.
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6 час.
Виталий Кирпиченко
Сколько таких ещё &quot;Беней&quot; процветает на земле русской? И доколе?
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4 час.

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