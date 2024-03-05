5 миллиардов за Коломойского

Почему так долго ждали?

Александр Чумак

Беня, небесная кара вместе с русским солдатом пришла за "долгом" и твоей жизнью!. Украинский народ, за то что ты сделал с государством Украина, тебе пасть порвет?!!!.👍😱☠️💀👌😈👺😡😎.