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Политика как она есть

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Байден рассказал, что начал лечение от рака простаты

Байден рассказал, что начал лечение от рака простаты

Бывший президент США Джо Байден начал принимать таблетки для лечения от рака простаты. Об этом он сообщил на мероприятии в Делавэре, передает РИА Новости.

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