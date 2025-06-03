Рост поставок российских черных металлов в Турцию продолжается активно

Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув максимального уровня с декабря, свидетельствуют данные турецкой статистической службы.
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