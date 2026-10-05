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Смертельный инцидент с вертолётом: погибли миллиардер, его жена и ещё четыре человека

Вертолёт, на борту которого находились известный зимбабвийский бизнесмен Уикнелл Чивайо, его жена Люси Мутеке, а также ещё четыре человека, разбился недалеко от столицы Зимбабве — Хараре.

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