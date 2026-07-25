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Царьград

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Андрей Кравченко: угроза атаки дронами в Новороссийске снята

Андрей Кравченко: угроза атаки дронами в Новороссийске снята

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников над городом. Угрозу зафиксировали в 16:21 мск, но в дальнейшем опасность для жителей и гостей Новороссийска устранена.

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