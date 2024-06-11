ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину

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Российский газ по-прежнему поступает через Украину, несмотря на вооруженный конфликт В некоторых частях Европы обеспокоены окончанием соглашения о поставках Европейские чиновники ведут переговоры о продолжении поставок через Украину, стремясь предотвратить дальнейший ущерб энергоснабжению континента из-за вооруженного конфликта.