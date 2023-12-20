В Московской городской Думе разработан проект федерального закона, который запрещает иностранным агентам занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ.
Иноагентам запретят становиться депутатами региональных парламентов
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Галина Малыхина
Ещё с двойным гражданством исключить из органов управления всех уровней
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6 час.
Fialka
так же есть закон и с двойным гражданством не избирать в Думу,а там половина с двойным гражданством
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6 час.
Алина Белова
Непонятно становится как эти люди могли быть избраны большинством голосов депутатами ? Они подлежат осуждению и ??? - вдруг депутаты. Как так может быть ? Однозначно, эти люди должны находиться не у власти, а быть от неё далеко-далеко. Быстрее принимайте ЗАКОН и чтоб такие ляпсусы не повторялись.
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3 час.
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