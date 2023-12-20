Иноагентам запретят становиться депутатами региональных парламентов

так же есть закон и с двойным гражданством не избирать в Думу,а там половина с двойным гражданством

Алина Белова

Непонятно становится как эти люди могли быть избраны большинством голосов депутатами ? Они подлежат осуждению и ??? - вдруг депутаты. Как так может быть ? Однозначно, эти люди должны находиться не у власти, а быть от неё далеко-далеко. Быстрее принимайте ЗАКОН и чтоб такие ляпсусы не повторялись.