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Иноагентам запретят становиться депутатами региональных парламентов

Иноагентам запретят становиться депутатами региональных парламентов

В Московской городской Думе разработан проект федерального закона, который запрещает иностранным агентам занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Ещё с двойным гражданством исключить из органов управления всех уровней
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6 час.
Fialka
так же есть закон и с двойным гражданством не избирать в Думу,а там половина с двойным гражданством
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6 час.
Алина Белова
Непонятно становится как эти  люди  могли быть избраны  большинством голосов  депутатами ?   Они  подлежат осуждению  и ???  -  вдруг депутаты. Как  так  может  быть ?  Однозначно, эти  люди  должны  находиться  не у власти, а  быть  от неё  далеко-далеко.  Быстрее принимайте ЗАКОН и чтоб  такие  ляпсусы  не  повторялись.
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3 час.

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