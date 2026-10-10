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Два человека пострадали при жесткой посадке самолета Cessna в Забайкалье

Два человека пострадали при жесткой посадке самолета Cessna в Забайкалье

В Забайкальском крае легкомоторный самолет Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана» совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем, пострадали два человека.

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