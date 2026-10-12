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Будущего у Франции больше нет: Бунтующие подростки врываются в церкви — беспредел творят под песни нацистов и террористов

Будущего у Франции больше нет: Бунтующие подростки врываются в церкви — беспредел творят под песни нацистов и террористов

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Во Франции подростки начали осквернять церкви, включая в них трек, в котором восхваляются террористы и упоминается Гитлер.

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Стэйси

Ну уж, если последние события во Франции не сподвигнут высшие власти к изменению мигрантской политики, то тогда стране точно будет конец. Учатся на чужих ошибках , анализируя что надо сделать что-бы такого не произошло в стране. Но власть непрошибаема и не сменяема