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Газета.ру

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Игрок "Галатасарая" Батраков заявил, что сильно устал в матче с "Барселоной"

Игрок "Галатасарая" Батраков заявил, что сильно устал в матче с "Барселоной"

Российский полузащитник стамбульского «Галатасарая» Алексей Батраков заявил, что ему было тяжело играть против каталонской «Барселоны» во втором туре общего группового этапа Лиги чемпионов из-за усталости.

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