Драка на трибунах, бойкот, митинг за Палестину – не тем ярок матч Франции с Израилем. Еще и зрительский антирекорд

Макрон был на стадионе. Франция разрывается из-за матча с Израилем: антирекорд сборной на «Стад де Франс», пропалестинский митинг и отказ от переноса ради «жеста солидарности» от президента Эммануэля Макрона.
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