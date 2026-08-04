why? Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thesniper I was trying to connect grok to trading view, and meanwhile I lost a nice pump.
why?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
why? Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thesniper I was trying to connect grok to trading view, and meanwhile I lost a nice pump.