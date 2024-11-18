Загадка царя Дональда

По ее мнению, Дональд Трамп и его советники не овладели искусством символов и мифов. Может быть. Но поведение, высказывания и действия Трампа, как избранного президента, склоняют к мысли о том, что он пришел править, если не царствовать, имея под контролем обе палаты Конгресса, а также подобрав в состав своей администрации лояльных и активных людей, сообщает корреспондент УтроNews.