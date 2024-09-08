Энджел Риз закончила выступление в своем первом сезоне женской НБА из-за травмы запястья

Форвард «Чикаго» закончила выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата женской НБА. Риз была второй претенденткой на звание новичка года и установила рекорды по количеству подборов за сезон (446) и дабл-даблов подряд (15).
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