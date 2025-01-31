Отели построят в урочище Бозжыра и Айракты в Мангистау

Об этом сказано в комплексном плане развития туризма Мангистауской области на 2025-2029 годы. Ожидается, что число внутренних туристов вырастет с 430 до 520 тысяч человек к 2029 году, а въездных - с 83 до 143 тысяч человек.
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