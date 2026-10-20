💼 Конференция по финансовой грамотности в системе образования проходит в Евпатории Состоялась VIII научно‑методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым».
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