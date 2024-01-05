Гладков: в результате обстрела Шебекина пострадал один человек

РИАМО - 5 янв. В результате обстрела города Шебекино пострадал один человек. Мужчина получил осколочное ранение нижней конечности, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свoем Telegram-канале.
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