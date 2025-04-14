Бюджет США за первый квартал 2025 финансового года: первый бюджет Трампа

Доходы федерального бюджета США за два квартала 2025-го финансового года (начиная с 1 октября 2024 года и до 31 марта 2025 года) составили 2,260 триллионов долларов США, расходы — 3,567 триллионов долларов, что в годовом исчислении может составить 4,520 триллиона долларов расходов и 7,134 триллиона долларов доходов при экстраполируемом дефиците 2,614 триллиона долларов вместо 1,800 триллиона долларов за прошлый финансовый год, что означает резкий рост расходов федерального бюджета США за эти полгода на сумму примерно 407 миллиардов долларов.