Кучерова прокатили с «Хартом», зато он повторил рекорд 22-летней давности! В НХЛ раздали индивидуальные призы

Национальная хоккейная лига назвала лауреатов сезона-2023/24. Форвард «Тампы» Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром со 144 (44+100) очками, не смог выиграть приз самому ценному игроку «Харт Трофи», уступив в голосовании журналистов 28-летнему нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону.
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