Росгвардия — о задержании пьяной молодежи у военкомата в Кузбассе: Стрелял в воздух наш сотрудник, но все по инструкции

Никто не пострадал, проводится проверка всех обстоятельств случившегося, заявили в ведомствеСМИ писали, что 27 июня в городе Осинники Кемеровской области нетрезвая молодежь устроила танцы на козырьке военкомата.
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