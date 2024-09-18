Минэкономразвития спрогнозировал рост зарплат россиян к 2027 году более чем на треть

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35%, передают "Ведомости" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.
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