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Минэкономразвития спрогнозировал рост зарплат россиян к 2027 году более чем на треть

Минэкономразвития спрогнозировал рост зарплат россиян к 2027 году более чем на треть

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35%, передают "Ведомости" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.

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