Житель Новосибирска женился и забыл о жене из Киргизии

Прокуратура Ленинского района Новосибирска проверила, как соблюдается миграционное законодательство, и установила, что брак между гражданкой Республики Кыргызстан и гражданином Российской Федерации является фиктивным.
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