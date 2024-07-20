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Борьба с коррупцией: с участием представителя прокуратуры Могилевской области состоялся выездной семинар-практикум по кадрово...

Борьба с коррупцией: с участием представителя прокуратуры Могилевской области состоялся выездной семинар-практикум по кадрово...

Борьба с коррупцией: с участием представителя прокуратуры Могилевской области состоялся выездной семинар-практикум по кадровой политикеФото: Могилевский облисполкомФото: Могилевский облисполкомПрокуратура Могилевской области в истекшем периоде 2024 года при проверке соблюдения антикоррупционного законодательства установила многочисленные нарушения  .

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