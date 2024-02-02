Медработники детского инфекционного отделения в Глазове пожаловались на нарушение трудовых прав

Глазов. Удмуртия. медработники детского инфекционного отделения Глазовской межрайонной больницы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на нарушения своих трудовых прав.
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