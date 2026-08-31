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После месяца с очистителем воздуха люди решили задачи на 12 процентов быстрее

После месяца с очистителем воздуха люди решили задачи на 12 процентов быстрее

Дыхательная система человека хорошо очищает вдыхаемый воздух от примесей крупнее 10 микрометров, существенно хуже — от частиц 2,5-10 микрометров в диаметре и совсем плохо — от частиц в 2,5 микрометра и менее (часто называемых PM 2,5).

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