Самый хороший мальчик: пес-шафер в смокинге затмил всех гостей на свадьбе

«Мы очень хотели, чтобы Веллер был на свадьбе».Шейн и Аманда Хадсоны из Мичигана (США) недавно стали мужем и женой на глазах у нескольких десятков родных и друзей, а также своего любимого пса по кличке Веллер, который затмил всех гостей свадьбы.