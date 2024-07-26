Власти Курганской области планируют ограничить продажу алкоголя в барах

Власти Курганской области рассматривают возможность ужесточения правил продажи алкоголя. Разрабатывается закон, ограничивающий розничную продажу спиртного в кафе, барах и ресторанах в ночное время и на первых этажах жилых домов.
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