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Solana резко сократит доходность стейкинга после спорного голосования

Solana резко сократит доходность стейкинга после спорного голосования

Экосистема Solana одобрила предложение SGP-0002, которое меняет механизм выпуска новых токенов и ускоряет снижение инфляции сети.

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