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Песков заявил, что Путин проведет встречу с членами ЦИК на этой неделе

Песков заявил, что Путин проведет встречу с членами ЦИК на этой неделе

Президент России Владимир Путин на этой неделе встретится с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 13 ноября, во время пресс-конференции с журналистами.

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