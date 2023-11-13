Песков заявил, что Путин проведет встречу с членами ЦИК на этой неделе

Президент России Владимир Путин на этой неделе встретится с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 13 ноября, во время пресс-конференции с журналистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии