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Маттеус о Кейне: «Главный претендент на «Золотой мяч», отлично проявил себя во всех турнирах. Статус образца для подражания – важный фактор, у Харри безупречный характер»

Экс-полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает Харри Кейна основным претендентом на « Золотой мяч » в этом году.

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