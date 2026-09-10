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Шняги.Нет

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Мир полон чудес: 13 снимков, которые это докажут

Мир полон чудес: 13 снимков, которые это докажут

Вокруг нас столько удивительного, что порой сложно всё охватить взглядом. Но в повседневной суете мы редко замечаем эти чудеса.

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