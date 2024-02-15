Традиция зажжения свечей вернулась в ЗАГСы Крыма

На прошлой неделе отделы ЗАГС проводили мероприятия, посвящённые открытию Года семьи в населённых пунктах, поскольку накануне им были переданы специальные лампады с пламенем от частицы огня семейного очага «Сердце России».
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