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Крымское информационное агентство

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Традиция зажжения свечей вернулась в ЗАГСы Крыма

Традиция зажжения свечей вернулась в ЗАГСы Крыма

На прошлой неделе отделы ЗАГС проводили мероприятия, посвящённые открытию Года семьи в населённых пунктах, поскольку накануне им были переданы специальные лампады с пламенем от частицы огня семейного очага «Сердце России».

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